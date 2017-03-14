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KEPÇE OPERATÖRÜNÜN DİKKATSİZLİĞİ CAN ALDI: 1 ÖLÜ

Ankara'da, ASKİ'de çalışan kepçe operatörü geri geri giderken beton kanalizasyon borularına çarptı.

Tarih : 14 Mart 2017, 09:19
Puan Ver : Kepçe Operatörünün Dikkatsizliği Can Aldı: 1 Ölü(6/10)3


Ankara'da, ASKİ'de çalışan kepçe operatörü geri geri giderken beton kanalizasyon borularına çarptı. Kepçenin çarptığı beton kanalizasyon borularının yoldan geçen yaşlı çiftin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Olay, saat 18.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Ali Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Taşdelen Caddesi üzerindeki ASKİ'nin Altındağ Bölge Müdürlüğünde çalışan kepçe operatörü, geri geri giderken beton kanalizasyon borularına çarptı. Operatörün çarptığı beton borular, yaklaşık 1 buçuk metre yükseklikten yoldan geçen yaşlı çiftin üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerine beton borular düşen Sevim B.'nin (43) öldüğünü belirledi. Olay sonucu yaralanan İsmail B. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



 



kaynak:haberler








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