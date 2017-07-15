Kenya'nın Nayrobi şehrinde bir sokak köpeği doğumunun hemen ardından çöpe atılan ve henüz göbek bağı kesilmemiş bir bebeği buldu.

BEBEK HAYATA TUTUNDU

Sokak köpeği bebeği ağzına alarak caddeye getirdi. Yolda bisiklet süren gencin yanına kadar götürdü. Genç adam köpeğin ağzında gördüğü bebeği alark acil servise götürdü. Bebek kurtuldu.

Kaynak: haberinburada