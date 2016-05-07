O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kentsel dönüşüme yeni ayar

KENTSEL DÖNÜŞÜME YENİ AYAR

Polat Holding Başkanı Adnan Polat, “Kentsel dönüşüm yasasında sıkıntılı alanlar var. Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturuluyor. Bu sıkıntılar çözülecek” dedi

Tarih : 07 Mayıs 2016, 09:40
Puan Ver : Kentsel Dönüşüme Yeni Ayar(8/10)10


Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Türkiye'nin özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa İstanbul'da temel atma aşamasına 15 yılda geldiklerini söyledi. "1 metrekarelik alanda hak sahibi olan bile kat karşılığı yer istiyor. Artık insanlar avukatlarla birlikte gelip daha fazla kazanmanın derdinde. Burada kötü niyet var" diyen Polat, kentsel dönüşüm yasasındaki bu sıkıntılar nedeniyle projelerin geciktiğini kaydetti.








Etiketler: Kentsel  Dönüşüme  Yeni  Ayar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER