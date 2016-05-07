Polat Holding Başkanı Adnan Polat, “Kentsel dönüşüm yasasında sıkıntılı alanlar var. Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturuluyor. Bu sıkıntılar çözülecek” dedi



Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Türkiye'nin özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa İstanbul'da temel atma aşamasına 15 yılda geldiklerini söyledi. "1 metrekarelik alanda hak sahibi olan bile kat karşılığı yer istiyor. Artık insanlar avukatlarla birlikte gelip daha fazla kazanmanın derdinde. Burada kötü niyet var" diyen Polat, kentsel dönüşüm yasasındaki bu sıkıntılar nedeniyle projelerin geciktiğini kaydetti.