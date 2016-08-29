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kentsel dönüşüme 30 yaş sınırı gelmeli

KENTSEL DÖNÜŞÜME 30 YAŞ SINIRI GELMELİ

Modern şehirleşme yolunda son yıllarda ciddi gelişmeler kaydedilse de çok sayıda yerleşim yeri hala kentsel dönüşümü bekliyor.

Tarih : 29 Ağustos 2016, 12:33
Puan Ver : Kentsel Dönüşüme 30 Yaş Sınırı Gelmeli(0/10)


Modern şehirleşme yolunda son yıllarda ciddi gelişmeler kaydedilse de çok sayıda yerleşim yeri hala kentsel dönüşümü bekliyor. Türkiye'nin yepyeni bir görünüme bürünmesi için göreve hazır olduklarını belirten inşaat sektörü temsilcileri ise, yaşı 30 yıldan fazla olan tüm yapıların güncel konut anlayışına göre yenilenmesi gerektiği görüşünde…



Hem büyükşehirlerde hem de Anadolu'da heyecanla yenilenmeyi bekleyen çok sayıda yerleşim yeri olduğunu anımsatan BEKAŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Karahasanoğlu, kentsel dönüşümün yalnızca yapılara değil, yaşam standartlarının gelişimine de doğrudan etkisi olduğunu ifade etti.



Yeni inşa edilen konut projeleri ile yerleşen ‘yaşam merkezi' kurgusunun herkese hitap edebilmesi için, çalışmaların genişleyerek devam etmesini desteklediklerini belirten Karahasanoğlu, şunları söyledi:



“Şehircilik konusunda ne yazık ki çok bekledik. Ülkemizde ömrünü çoktan tamamlamış, artık oturanların hayatlarını tehdit etmeye başlayan, sıradanlaşmış çok fazla bina var. Bu yapıların yenilenmesi ise sadece birkaç yıl önce başladı. Ancak çalışmaların biraz daha hızlanması gerekiyor. Ülkemiz ekonomisi büyürken, şehircilik anlamında da hızlı bir dönüşüme ihtiyacımız var. Bunun yanında, kentsel dönüşüm ağının da genişletilmesi şart. Yaşı 30'u aşan, yapıldığı zamanın ihtiyaçlarına göre üretilen yapılardan kurtulmak lazım. Yaşam standartlarını yükseltecek, konforlu, kaliteli, altyapı sorunlarından, otopark sıkıntılarından kurtarılmış yapılarla Türkiye'yi yeniden inşa edebiliriz.”



Karahasanoğlu, kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili hayata geçirilecek her çalışmanın içinde yer almaya hazır olduklarının altını çizerek, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde imza attığı kentsel dönüşüm çalışmalarını çok yakından takip ettik. Bakanımızın aynı özverili çalışmaları ülke genelinde gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum. Biz de yaklaşık 30 yıldan bu yana projeler üreten, Anadolu ve büyükşehirlerde kentsel dönüşüm çalışmalarına imza atan BEKAŞ İnşaat olarak verilecek her göreve hazırız. Yalnızca biz değil, ülkemizin çok daha modern bir görünüme bürünmesini isteyen, inşaat sektörünün önemli aktörlerinin de elini taşın altına koymak için beklediğini biliyorum” dedi.








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