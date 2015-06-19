KENT MERKEZİNE İNEN YAVRU AYI PANİK YARATTI
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kent merkezi ve piknik alanlarına gelen yavru ayı, iğneyle bayıltılarak doğaya bırakıldı.Bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, yavru ayı aç kaldığı için ormandan kent merkezine indi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kent merkezi ve piknik alanlarına gelen yavru ayı, iğneyle bayıltılarak doğaya bırakıldı.Bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, yavru ayı aç kaldığı için ormandan kent merkezine indi.
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