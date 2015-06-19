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kent merkezine inen yavru ayı panik yarattı

KENT MERKEZİNE İNEN YAVRU AYI PANİK YARATTI

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kent merkezi ve piknik alanlarına gelen yavru ayı, iğneyle bayıltılarak doğaya bırakıldı.Bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, yavru ayı aç kaldığı için ormandan kent merkezine indi.

Tarih : 19 Haziran 2015, 13:41
Puan Ver : Kent Merkezine İnen Yavru Ayı Panik Yarattı(8/10)5


Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kent merkezi ve piknik alanlarına gelen yavru ayı, iğneyle bayıltılarak doğaya bırakıldı.Bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, yavru ayı aç kaldığı için ormandan kent merkezine indi.








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