Yaklaşık 50 yıldan bu yana binlerce Ankaralıyı kaliteli ve konforlu konutla buluşturan BESA Grup, Başkent'in en önemli yerleşim yerlerinden İncek'te hayata geçireceği Kent İncek projesiyle hem yatırımcıya hem de oturana kazandıracak.



Yaklaşık 50 yıldan bu yana binlerce Ankaralıyı kaliteli ve konforlu konutla buluşturan BESA Grup, Başkent'in en önemli yerleşim yerlerinden İncek'te hayata geçireceği Kent İncek projesiyle hem yatırımcıya hem de oturana kazandıracak.



Ankara'da birbiri ardına konut projeleri hayata geçirildiğini ancak büyük çoğunluğunun çok yüksek fiyatlarla alıcıyla buluştuğunu kaydeden BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, özellikle yatırımcının uygun fiyata kaliteli proje arayışında olduğunun altını çizdi.



Bu eksiğin İncek'te hayata geçirecekleri 2 projeden biri olan Kent İncek'le giderileceğinin altını çizen Bezci, “Ankara'da nezih yaşam tercih edenlerin en fazla ilgi gösterdiği yerleşim yerlerinden olan İncek'te, kaliteli yaşama herkesin ulaşabilmesinin önünü açıyoruz. BESA Grup'un yaklaşık yarım asırdan bu yana vazgeçmediği kalite vizyonunu kooperatif sistemiyle Kent İncek projemizde Ankaralılarla buluşturmaya hazırlanıyoruz. İnşaatı ve satış-pazarlaması BESA Grup tarafından yapılacak Kent İncek, tüm gelir gruplarını istedikleri konforla tanıştıracak” dedi.



Bezci, Kent İncek'te yerini alan herkesin kazançlı çıkacağının altını çizerek, şunları söyledi:



“Toplam 604 konuttan oluşacak Kent İncek'le sunduğumuz ‘uygun fiyata, lüks konut' kurgusu, projede yaşamını sürdüren herkese kazandıracak. Yatırımcı değerini asla kaybetmeyecek bir projede birikimini değerlendirme fırsatı bulurken; oturum amaçlı alan da yaşam standartlarını yükselten, prestijli konutla tanışacak. Geniş peyzaj alanlarından, Mogan gölü manzarasına; sosyal donatı alanlarından, kolay ulaşım sağlanan lokasyonuna kadar, Kent İncek projesi tamamen BESA Grup güvenini yansıtacak.”