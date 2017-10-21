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Kennedy suikastindeki sır perdesi kalkıyor! Trump belgeleri açacak

KENNEDY SUİKASTİNDEKİ SIR PERDESİ KALKIYOR! TRUMP BELGELERİ AÇACAK

ABD Başkanı Donald Trump, 1963 yılında eski başkan John F. Kennedy'ye düzenlenen suikastle ilgili "gizli belgenin" açılmasına izin vereceğini duyurdu.

Tarih : 21 Ekim 2017, 22:50
Puan Ver : Kennedy Suikastindeki Sır Perdesi Kalkıyor! Trump Belgeleri Açacak(6/10)2

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin eski başkanlarından John F. Kennedy'ye 1963 yılında yapılan yapılan suikasta ilişkin 10 binlerce "gizli belgenin" kamuyla paylaşılması için izin vereceğini açıkladı.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kennedy suikastına ilişkin gizli belgelerin paylaşılmasına izin vereceğini duyurdu.

"JFK DOSYALARININ AÇILMASINA İZİN VERECEĞİM"

Trump, "Daha fazla bilgi alınması için Başkan olarak uzun zamandan beri yasaklanan gizli JFK dosyalarının açılmasına izin vereceğim." ifadesini kullandı.

1992 yılında çıkartılan Kennedy Suikastı Kayıtları Yasası gereği, çoğunluğu FBI ve CIA'ya ait milyonlarca belgenin 25 sene içerisinde kamuyla paylaşılması gerekiyor. Bu süre 26 Ekim'de doluyor.BELGELERİN AÇILMASI İÇİN BAŞKAN ONAYINA İHTİYAÇ VAR

Bugüne kadar Ulusal Arşivler, Kennedy dosyasına ait çok sayıda belgeyi paylaşmıştı fakat dosya içerisindeki bazı bilgiler ancak Başkan'ın onayıyla açıklanabilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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