Dünyaca Ünlü Sosyal Paylaşım Platformu Çöktü!
Trump'ın Oğluna Zarflı Saldırı! Gelini Hastanelik Oldu
Ecdat Yurdunda Bayrağımıza Çirkin Saldırı!
İsrail, Batı Şeria'yı Ele Geçirmek İçin Abd İle Görüşüyor
Hollandalı Bakan Kendi Kendini İfşa Etti! Putin Görüşmesi Yalanlandı
Pkk Yandaşları, Almanya'nın İkinci Büyük Partisini Bastı!
2 Erkek Ve 1 Kadın Aynı Yatağı Paylaşıyor, Görenler Hayret Ediyor
Cenazesini Binler Uğurlamıştı! Afrin Şehidinin Vasiyeti Yerine Geliyor
Kritik Toplantının Tarihi Belli Oldu! Başbakan, Almanya'ya Gidiyor
Gözaltına Alınan Eski Cumhurbaşkanı Ukrayna'dan Sınır Dışı Edildi
Edirne'de Okul Servisi İle Minibüs Çarpıştı: 11 Kişi Yaralandı
Gaziden Tüyleri Diken Diken Eden Sözler: Afrin'de Bir Düğün Havası Var
Abd'den Skandal Karar! Pyd/Pkk'ya Bütçeden Pay Ayırdı!
Galatasaray Şovla Zirveye Geçti
Putin Ve Trump, İsrail- Filistin Krizinin Çözümünü Görüştü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Alarm! Silah Sesleri Duyuldu
Genç Kaynana Şehvet Uyandırır Sözleriyle Tepki Çekmişti, İstifa Etti
Eminönü'nde Ortaya Çıktılar! Gören Şaştı Kaldı
Suriye'deki Gerilime İngiltere'de Dahil Oldu: İsrail'i Destekliyoruz
Kocası, Kan Terleyen Eşini Cadı Diyerek Terk Etti

Kendisini Terk Eden Eşine Kızdı, Bavulunu Toplayıp Evi Ateşe Verdi

KENDİSİNİ TERK EDEN EŞİNE KIZDI, BAVULUNU TOPLAYIP EVİ ATEŞE VERDİ

Konya'da kendisini terk eden eşine kızan adam, bavulunu toplayıp çıkmadan evvel kiracısı olduğu daireyi ateşe verdi. Kayıplara karışan adamın daha önce kaldığı evi de ateşe verdiği iddialar arasında.

Tarih : 12 Şubat 2018, 17:50
Puan Ver : Kendisini Terk Eden Eşine Kızdı, Bavulunu Toplayıp Evi Ateşe Verdi(8/10)4

Kendisini terk eden eşine kızıp evini ateşe verdi
Konya'da eşi tarafından terk edildiği iddia edilen bir kişi, evini ateşe verdikten sonra kayıplara karıştı.

BAVULUNU TOPLADI EVİ ATEŞE VERİP ÇIKTI

Konya'da eşi tarafından terk edildiği iddia edilen kişi, evini ateşe verdikten sonra kayıplara karıştı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda çıktı. Eşi tarafından terk edildiği ileri sürülen Y.T. bavulunu toplayarak apartmanın 8. katında bulunan ve kiracısı olduğu daireyi ateşe verip kaçtı.

Daireden alevler yükseldiğini gören apartman sakinleri polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı.

DAHA ÖNCEKİ EVİNİ DE YAKMIŞ

Evini yaktığı iddia edilen Y.K.'nın komşusu Sinan Çatak ise, "Benim komşumdu yan tarafımda. Çantayı doldurmuş kendi eşyalarını almış evi yakmış gitmiş.

Böyle bir şey olur mu ya? Bir de hasta diyorlar. Hasta insan bunu yapar mı? Bir dünya insan oturuyor burada. 40 aile var burada. Olmaz ki ev yanıyor, yukarı gitti şu anda... Ben 7 aydır burada oturuyorum. İki sefer gördüm. Evden dışarı çıkmayan bir insandı. Önceden de başka bir yerde oturuyormuş orayı da yakmış gitmiş" şeklinde konuştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kendisini  Terk  Eden  Eşine  Kızdı  Bavulunu  Toplayıp  Evi  Ateşe  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER