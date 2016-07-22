O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kendisini hücumbota kilitleyen binbaşı ikna edildi

KENDİSİNİ HÜCUMBOTA KİLİTLEYEN BİNBAŞI İKNA EDİLDİ

DONANMA Komutanlığı'nda bir binbaşının kendisini hücumbotta bir yere kilitlemesi üzerine hareketli anlar yaşanırken, ikna edilen binbaşı Gölcük Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 15:23
Puan Ver : Kendisini Hücumbota Kilitleyen Binbaşı İkna Edildi(6/10)6


Dün gece, Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde bulunan Donanma Komutanlığı'nda ismi açıklanmayan bir binbaşının yaşadığı sorunlar nedeniyle kendisini hücumbotta bir yere kilitlemesi hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Donanma Komutanlığı'nda alarm verilirken, darbe gecesinde olduğu gibi Donanma Komutanlığı'nın kapılarının önüne iş makineleri, kamyon ve otobüsler çekildi. Polisler, Donanma'nın önünden geçen yolu ulaşıma kapattı. Polis, Donanma Komutanlığı'na giriş ve çıkışları yasakladı. Gezmek için aileleriyle birlikte dışarı çıkan askerlerin lojmanlarına gitmek istemesi üzerine polis içeriye girişin yasak olduğunu belirterek gece geç saatlere kadar girişlere izin vermedi. Binbaşının ikna edilmesi için eşi olay yerine çağrıldı. Binbaşı ile eşi de görüştü. Sabah saatlerine kadar süren görüşmelerin ardından binbaşı ikna edilerek hücumbotta kendisini kilitlediği yerden çıktı. Donanma Komutanlığı'nin içerisinde bulunan Gölcük Asker Hastanesi'ne kaldırılan binbaşıya sakinleştirici verildiği, tedavi altına alındığı bildirildi.








Etiketler: Kendisini  Hücumbota  Kilitleyen  Binbaşı  İkna  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER