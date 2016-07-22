

Dün gece, Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde bulunan Donanma Komutanlığı'nda ismi açıklanmayan bir binbaşının yaşadığı sorunlar nedeniyle kendisini hücumbotta bir yere kilitlemesi hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Donanma Komutanlığı'nda alarm verilirken, darbe gecesinde olduğu gibi Donanma Komutanlığı'nın kapılarının önüne iş makineleri, kamyon ve otobüsler çekildi. Polisler, Donanma'nın önünden geçen yolu ulaşıma kapattı. Polis, Donanma Komutanlığı'na giriş ve çıkışları yasakladı. Gezmek için aileleriyle birlikte dışarı çıkan askerlerin lojmanlarına gitmek istemesi üzerine polis içeriye girişin yasak olduğunu belirterek gece geç saatlere kadar girişlere izin vermedi. Binbaşının ikna edilmesi için eşi olay yerine çağrıldı. Binbaşı ile eşi de görüştü. Sabah saatlerine kadar süren görüşmelerin ardından binbaşı ikna edilerek hücumbotta kendisini kilitlediği yerden çıktı. Donanma Komutanlığı'nin içerisinde bulunan Gölcük Asker Hastanesi'ne kaldırılan binbaşıya sakinleştirici verildiği, tedavi altına alındığı bildirildi.