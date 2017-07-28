28 yaşındaki Kıskanç Rus kadın Ekaterina Puzikova, kendisini aldatan banker kocası Dmitry'nin yemeğine soğuk savaş yıllarında Rus KGB ajanlarının kullandığı fare zehirinden koyarak, kocasını öldürmekten suçlu bulunup tutuklandı. Kadının kocasının gizemli ölümünden sonra polisin yaptığı çalışma sonucu banker Dmitry'nin, karısı tarafından zehirlenerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

PATATES EZMESİNİN İÇİNE FARE ZEHRİ KOYDU

2012 yılında Dmitry, yemekteyken eşine masada neden paptates ezmesi olmadığını söyleyince Puzikova içine fare zehri koyduğu patates ezmesini sofraya getirdi.

PATATES EZMESİNİ YİYEN MİSAFİR FELÇ GEÇİRDİ

Zehirli patatesten yemekte bulunan misafir felç geçirirken, diğer iki misafir hastalandılar ama daha sonra sağlıklarına tekrar kavuştular.

KOCA YEMKETEN HEMEN SONRA BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Koca Dmitry ise yemekten hemen sonra bilincini kaybetti ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan soruşturmada kanında zehir bulundu.

9 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkemeye çıkarılan kadının avukatı müvekkilinin soğuk savaş döneminde kullanılan zehiri bulmasının imkansız olduğunu söylemesine rağmen mahkeme Puzikova dokuz yıl hapis cezası verdi.

ZEHİR KAÇAN ESKİ AJANLARI ÖLDÜRMEK İÇİN KULLANILIYORDU

Soğuk savaş döneminde Rus KGB ajanları, ülkeden kaçan eski ajanları öldürmek için bu zehiri kullanıyorlardı.

Kaynak: haberinburada