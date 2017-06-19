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kendisine tepki gösteren oyuncusuna kafa attı!

KENDİSİNE TEPKİ GÖSTEREN OYUNCUSUNA KAFA ATTI!

Huesca Teknik Direktörü Juan Antonio Anquela, oyundan alındığı için kendisine tepki gösteren oyuncusu David Lopez'e kafa attı.Getafe, La Liga 2 play-off yarı finalinde Huesca'yı 3-0 mağlup etti.

Tarih : 19 Haziran 2017, 14:31
Puan Ver : Kendisine Tepki Gösteren Oyuncusuna Kafa Attı!(8/10)9


Getafe, La Liga 2 play-off yarı finalinde Huesca'yı 3-0 mağlup etti.



Maça damga vuran olay ise Huesca Teknik Direktörü Juan Antonio Anquela'nın yaptığı hareket oldu.



55. dakikada David Lopez'i oyundan alan Anquela, oyuncunun kendisine tepki gösterip yerde duran su şişesini tekmelediğini görünce 27 yaşındaki futbolcunun üzerine yürüyerek kafa attı.



Yaşanan bu gerilimi yedek kulübesindekiler araya girerek sakinleştirdi.








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