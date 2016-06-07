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kendisine tecavüz eden eski sevgilisini öldürdü

KENDİSİNE TECAVÜZ EDEN ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

KONYA'da evli ve 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Havva B., kendisine tecavüz eden eski sevgilisi 1 çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet O.'yu, tabancayla 6 el ateş ederek öldürdü.

Tarih : 07 Haziran 2016, 15:01
Puan Ver : Kendisine Tecavüz Eden Eski Sevgilisini Öldürdü(9/10)8


KONYA'da evli ve 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Havva B., kendisine tecavüz eden eski sevgilisi 1 çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet O.'yu, tabancayla 6 el ateş ederek öldürdü.

 



İlk evliliğini 22 yıl önce yapan Havva B., 2 yıl evli kaldıktan sonra eşi geçirdiği hastalık sonucu yaşamını yitirdi. 1 çocuğuyla dul kalan Havva B., ailesinin yanına yerleşti.



Havva B., memleketi (o dönem belde olan) İsmil Mahallesi'nden tanıdığı evli Mehmet O. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Havva B., bir kaç yıl Mehmet O. ile birlikte olduktan sonra ayrıldı.



İlişkilerini sürdürmek isteyen Mehmet O., iddiaya göre, "İlişkimizi ailene söylerim" diyerek Havva B.'yi tehdit ederek görüşmeye devam etti ve zaman zaman zorla cinsel ilişkiye girdi.







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