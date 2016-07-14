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kendisine sarkıntılık eden eniştesini öldürdü

KENDİSİNE SARKINTILIK EDEN ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ

MERSİN'de birlikte yaşadığı ağabeyinin evinde cesedi bulunan 51 yaşındaki Ahmet Ç.'nin, baldızı 20 yaşındaki Ş.Y. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyette suçunu itiraf eden genç kız, "Bana sarkıntılık yapınca namusumu korumak için öldürdüm" diye ifade verdi.

Tarih : 14 Temmuz 2016, 16:32
Puan Ver : Kendisine Sarkıntılık Eden Eniştesini Öldürdü(10/10)8


Merkez Toroslar İlçesi Turunçlu Mahallesi'nde ağabeyi 51 yaşındaki Yaşar Ç. ile yaşayan Ahmet Ç., iddiaya göre pazartesi sabah evden ayrıldı. Akşam kardeşinden haber alamayan Yaşar Ç., tüm aramaya rağmen ona ulaşamadı. Ertesi gün işe giden Yaşar Çifti, eve döndüğünde kardeşini evde kanlar içerisinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ahmet Ç.'nin göğsünden ve sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü saptadı.



GÖRÜNTÜLERDEN SAPTANDI



Ahmet Ç.'nin cesedi otopsinin ardından toprağa verilirken, polis katili yakalamak için çalışma başlattı. Evin bulunduğu çevrede yer alan iş yerlerinin kamera görüntülerini incelemeye alan polis, olaydan kısa bir süre önce Ahmet Ç:'nin bir genç kızla eve girdiğini saptadı. Yapılan araştırmada genç kızın Ç.'nin baldızı Ş.Y olduğu ortaya çıktı.



NAMUSU KORUMAK İÇİN ÖLDÜRDÜM



Gözaltına alınan Ş.Y., sorgusunda suçunu itiraf etti. Ablası ile yaklaşık 2 yıldır ayrı yaşayan eniştesi Ahmet Ç. ile zaman zaman görüştüklerini anlatan Ş.Y.,  "Olay günü de buluşup birlikte eve gittik. Evde birlikte alkol aldık. Bir süre sohbet ettikten sonra bana sarkıntılık etmeye başladı. Bir anda kendimi kaybederek, çantamda bulunan çakı bıçağı ile bıçakladım. Aşırı alkollü olduğu için göğsüne isabet eden bıçakla yere düşünce iki kez de sırtından bıçaklayarak kaçtım. Namusumu korumak için bıçakladım" dedi. Ş.Y., emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ş.Y., emniyetten çıkarılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı








Etiketler: Kendisine  Sarkıntılık  Eden  Eniştesini  Öldürdü    haber

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