

Merkez Toroslar İlçesi Turunçlu Mahallesi'nde ağabeyi 51 yaşındaki Yaşar Ç. ile yaşayan Ahmet Ç., iddiaya göre pazartesi sabah evden ayrıldı. Akşam kardeşinden haber alamayan Yaşar Ç., tüm aramaya rağmen ona ulaşamadı. Ertesi gün işe giden Yaşar Çifti, eve döndüğünde kardeşini evde kanlar içerisinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ahmet Ç.'nin göğsünden ve sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü saptadı.







GÖRÜNTÜLERDEN SAPTANDI







Ahmet Ç.'nin cesedi otopsinin ardından toprağa verilirken, polis katili yakalamak için çalışma başlattı. Evin bulunduğu çevrede yer alan iş yerlerinin kamera görüntülerini incelemeye alan polis, olaydan kısa bir süre önce Ahmet Ç:'nin bir genç kızla eve girdiğini saptadı. Yapılan araştırmada genç kızın Ç.'nin baldızı Ş.Y olduğu ortaya çıktı.







NAMUSU KORUMAK İÇİN ÖLDÜRDÜM







Gözaltına alınan Ş.Y., sorgusunda suçunu itiraf etti. Ablası ile yaklaşık 2 yıldır ayrı yaşayan eniştesi Ahmet Ç. ile zaman zaman görüştüklerini anlatan Ş.Y., "Olay günü de buluşup birlikte eve gittik. Evde birlikte alkol aldık. Bir süre sohbet ettikten sonra bana sarkıntılık etmeye başladı. Bir anda kendimi kaybederek, çantamda bulunan çakı bıçağı ile bıçakladım. Aşırı alkollü olduğu için göğsüne isabet eden bıçakla yere düşünce iki kez de sırtından bıçaklayarak kaçtım. Namusumu korumak için bıçakladım" dedi. Ş.Y., emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ş.Y., emniyetten çıkarılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı