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KENDİSİNDEN ÖZÜR DİLEYEN KADINI DAVA ETMEKTEN VAZGEÇTİ


KENDİSİNDEN ÖZÜR DİLEYEN KADINI DAVA ETMEKTEN VAZGEÇTİ
Tarih : 09 Temmuz 2015, 09:24
Puan Ver : Kendisinden Özür Dileyen Kadını Dava Etmekten Vazgeçti(9/10)6


Fethullah Gülen hakkında hakaretler eden o kadın suçlu olduğunu ifade ederek özür dileyince gülenin avukatları davadan vazgeçtiklerini açıkladı ve dava düştü. Mahkeme, suçun şikayete bağlı suçlardan olduğunu, şikayetçinin şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, Nuray A. hakkında açılan davanın düşürülmesine hükmetti.

Duruşmada söz alan Fethullah Gülen'in avukatları, sanık Nuray A.'nın bir önceki duruşmada özür dilediğini, pişmanlığını dile getirdiğini belirterek, "Hukuk devletinde aslolan hiçbir suçun cezasız kalmamasıdır. Ancak müvekkilim sayın Fethullah Gülen, kendisine karşı işlenen hakaret suçlarında sanıkların nedamet gösterip şartsız ve açık bir şekilde özür dilemesi ve suçunu kabul etmesi durumunda, avukatlarından şikayetinden vazgeçmesi talebi vardır. Bu nedenle şikayetimizden vazgeçiyoruz" dedi.

Mahkeme, suçun şikayete bağlı suçlardan olduğunu, şikayetçinin şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, Nuray A. hakkında açılan davanın düşürülmesine hükmetti.








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