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Kendisi arabanın altında, ayakkabısı üstünde kaldı

KENDİSİ ARABANIN ALTINDA, AYAKKABISI ÜSTÜNDE KALDI

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin altında kalan yaşlı adam dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 12:40
Puan Ver : Kendisi Arabanın Altında, Ayakkabısı Üstünde Kaldı(10/10)6

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama kamyonet çarptı. Bir ayağı lastik altında kalan yaşlı adam dakikalarca yardım bekledi.

KAMYONETİN ALTINDA KALDI

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Zonguldak kent merkezinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 76 yaşındaki Sebahattin A. bir anlık dikkatsizlik sonucu kamyonet altında kaldı. Ramazan Ş., idaresindeki 34 ZS 4929 plakalı araç sürücüsü Uzunmehmet caddesinden Gazipaşa caddesi üzerinde yaşlı adamı fark etmemesi üzerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayağı lastiğin altında sıkışan yaşlı adam dakikalarca yardım bekledi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

AFAD, İtfaiye, 112 ve çevredeki vatandaşlar yardımıyla sıkıştığı yerden kurtuldu. Olay yerine gelen ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Sebahattin A.'nın tedavisi sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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