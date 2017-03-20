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kendinizi mutsuz mu hissediyorsunuz?

KENDİNİZİ MUTSUZ MU HİSSEDİYORSUNUZ?

Bazı besinler içerdiği serotonin gibi maddelerle kişiye mutluluk veriyor. Stres altındayken ve enerjiniz düştüğünde imdada peynir, çikolata, incir, muz ve ceviz gibi besinler yetişiyor.

Tarih : 20 Mart 2017, 17:06
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Şehir hayatının yoğunluğu iş stresi, kişisel sorumluluklar gibi pek çok etken mutsuz ediyor. Böyle anlarda birçok kişi kendini iyi hissetmek için bir şeyler atıştırıyor. Çünkü bazı besinler içerdikleri serotonin gibi maddeler nedeniyle mutluluğun kapılarını aralayabiliyor. Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, mutluluk verip neşelendirirken kilo aldırmayan besinleri şöyle sıralıyor:



BİTTER ÇİKOLATA: Tatlı isteğini diğer çikolatalara oranla daha hızlı keser. Kahvenin yanında küçük 1-2 kare bitter çikolata yenebilir.



MUZ: Serotonin içeriği yüksektir. Ara öğünde günde 1 tane tüketilebilir.



CEVİZ: Fındık, çiğ badem, fıstık seratonin açısından zengin olsa da ceviz bu konudaki en etkin kuruyemiştir. Günde 2-3 ceviz tüketmek stresi azaltıp, mutlu eder.



AY ÇEKİRDEĞİ: Hem çiğneme refleksini harekete geçirmesi hem de yüksek serotonin oranıyla stresi azaltan önemli bir yiyecektir.



 



kaynak:sabah






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