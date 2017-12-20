West Ham Unitedlı Manuel Lanzini, Stoke City maçında kendini yere atıp penaltı kazandığı gerekçesiyle 2 maç ceza aldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Arjantinli futbolcusu Manuel Lanzini'ye 2 maç ceza verildi.

2 MAÇ MEN EDİLDİ

İngiltere Futbol Federasyonundan (FA) yapılan açıklamada, ligin 18. haftasında Stoke City ile West Ham United arasında oynanan maçta, kendini yere atarak takımına penaltı kazandıran Lanzini'ye 2 maçtan men cezası verildiği bildirildi.

KENDİNİ YERE ATIP TAKIMINA PENALTI KAZANDIRMIŞTI

Lanzini, West Ham United'ın deplasmanda Stoke City'yi 3-0 yendiği müsabakanın 18. dakikasında rakip futbolcu Erik Pieters ile girdiği mücadele sonrası yerde kalmıştı.

Maçın hakemi Graham Scott penaltı noktasını göstermiş ve Mark Noble topu ağlara göndererek West Ham United'ı 1-0 öne geçirmişti.

Kaynak: haberinburada