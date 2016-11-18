

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir kişi kendini ateşe verip bankaya girdi.







Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın banka içinde halıları da ateşe vermesiyle meydana elen yangında 6'sı ağır, 27 kişi yaralandı.







Sydney Herald Morning gazetesinin haberine göre bankanın giriş kapısında yanmaya başlayan şahıs banka içindeki halıların da üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdi.







Bazı görgü tanıkları havai fişek sesine benzeyen bir patlamadan sonra banka girişinde siyah dumanlar ve alevlerin yükseldiğini anlattı.







Görgü tanıklarının ifadesine göre çıkan yangın nedeniyle yanarak yaralananlar sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sedyelerle caddeye taşınıp yaya kaldırımında tedavi edilmeye çalışıldı.







kaynak:ntv