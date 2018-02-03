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Kendine Kulüp Bulamayan Ozan Tufan, Aykut Kocaman'dan Gelecek Haberi Bekliyor
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Kendine Kulüp Bulamayan Ozan Tufan, Aykut Kocaman'dan Gelecek Haberi Bekliyor

KENDİNE KULÜP BULAMAYAN OZAN TUFAN, AYKUT KOCAMAN'DAN GELECEK HABERİ BEKLİYOR

Avrupa'da kendisine kulüp bulamayan Ozan Tufan, Aykut Kocaman'ın kendisini affedip Samandıra'ya çağırmasını bekliyor.

Tarih : 03 Şubat 2018, 11:40
Puan Ver : Kendine Kulüp Bulamayan Ozan Tufan, Aykut Kocaman'dan Gelecek Haberi Bekliyor(7/10)3

Ozan Tufan, Avrupa'da kendisine kulüp bulamadı. Kadro dışı olduğu için Dereağzı'nda idmanlara tek başına devam eden genç oyuncu artık Aykut Kocaman'ın kendisini affedip Samandıra'ya çağırmasını bekliyor. Kocaman'dan henüz bu yönde bir hamle gelmedi.

Fanatik'in haberine göre, Ozan antrenör Hasan Özdemir yönetiminde, görev verilmesi halinde hazır olmak için çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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