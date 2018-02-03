Avrupa'da kendisine kulüp bulamayan Ozan Tufan, Aykut Kocaman'ın kendisini affedip Samandıra'ya çağırmasını bekliyor.

Ozan Tufan, Avrupa'da kendisine kulüp bulamadı. Kadro dışı olduğu için Dereağzı'nda idmanlara tek başına devam eden genç oyuncu artık Aykut Kocaman'ın kendisini affedip Samandıra'ya çağırmasını bekliyor. Kocaman'dan henüz bu yönde bir hamle gelmedi.

Fanatik'in haberine göre, Ozan antrenör Hasan Özdemir yönetiminde, görev verilmesi halinde hazır olmak için çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.

Kaynak: haberinburada