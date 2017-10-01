KENDİMİZİ ÖLDÜRECEĞİZ DİYE MESAJ ATIP EL ELE SULAMA KANALINA ATLADILAR: BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ KAYIP
Adana'da 15 Eylül günü, 'Biz birbirimizi çok seviyoruz, kendimizi kanala atıp öldüreceğiz.'" diye mesaj atıp sulama kanalına el ele atlayan iki genç kızdan birinin cesedi bulundu, diğeri ise hala kayıp.
Adana'da ailelerine "Biz birbirimizi çok seviyoruz, kendimizi kanala atıp öldüreceğiz" diye SMS attıktan sonra sulama kanalına atlayan iki genç kızdan birinin cesedi bulundu, diğeri ise hala kayıp.
GENÇ KIZLARDAN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ KAYIP
Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde 15 Eylül günü meydana geldi. Sulama kanalı kenarında yürüyen iki kişi, kanalda bir kadının sürüklendiğini gördü. Şahıslar, hemen polise olayı bildirdi. Yüzmeyi iyi bilen bir vatandaş, suya girip kadını kıyıya çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede kadının boğularak öldüğünü belirledi. Genç kızın üzerinde yapılan aramada kimlik bulunamadı. Genç kızın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan bir gün sonra Köprübaşı Polis Merkezine Rengin Abdo (21) ve Emine Hani (18) isimli iki genç kızın yakınları kayıp başvurusu yaptı. Bu başvuru üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Büro Amirliğindeki deneyimli polisler cesedi bulunan genç kız ile ailenin fotoğrafını karşılaştığında cesedin Rengin Abdo'ya ait olabileceğini düşünerek aileye haber verdi. Aile hemen adli tıp kurumu morguna giderek kanalda bulunan cesedin Abdo olup olmadığına baktı. Aile Abdo'yu teşhis ederek kendi kızları olduğunu söyledi.
"OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE KENDİMİZİ ÖLDÜRECEĞİZ DİYE SMS ATTILAR"
Polis ailenin ifadesine başvurdu. Abdo'nun yakınları Abdo ile Hani'nin kuzen olduğunu, kanalda cesedi bulunmadan bir gün önce kendilerine "Biz birbirimizi çok seviyoruz, el ele kanala atlayıp kendimizi öldüreceğiz" diye SMS attıklarını söyledi. Bunun üzerine polis Hani'yi bulmak için kanalın suyunu kesti ancak yapılan aramalara rağmen Hani hala bulunamadı. Polis ayrıca kuzen kızların Mersin'de sevdiği erkek arkadaşları olduğu, ailenin bu ilişkiye karşı çıktığı için genç kızların kanala atlayarak intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor. Abdo ve Hani'nin Suriye'de süren iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Suriyeli ailenin çocukları olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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