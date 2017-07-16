KENDİLERİNİ ENGELLİ GÖSTERİP YILLARCA DEVLETTEN MAAŞ ALMIŞLAR
Diyarbakır'da düzenledikleri sahte dosyalarla kendilerini engelli gösterip, yıllarca devletten haksız yere maaş aldıkları tespit edilen 86 kişiden 10'u tutuklandı.
Diyarbakır'da sahte raporlarla düzenledikleri dosyalarda kendilerini engelli gösterip, yıllarca devletten haksız yere maaş aldıkları tespit edilen 86 kişiye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 10 şüpheli tutuklandı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suç isnadıyla sahte engelli raporları tanzim etmek suretiyle haksız kazanç sağlayan ve devleti zarara uğratan 86 şüpheli ile soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Soruşturma kapsamında, 74 şüpheli ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır. Anılan soruşturma bağlamında gözaltında bulunan 12 şüpheli 14 Temmuz 2017'de Cumhuriyet Savcılığınca Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş. 10 şüpheli 15 Temmuz 2017'de tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk'nın Güvenli Ev Dediği Hücreye Yapılan Baskında Kadın Terörist Yakalandı
- Lice'de Teröre Aman Verilmiyor! 3 Pkk'lı Terörist Öldürüldü
- Meslek Liseli Nuriye, Hacettepe Tıbbı Kazandım Diye Tüm Türkiye'yi Kandıran
- Ders Kitabına Giren Kutup Ayılı Karikatürle İlgili Tartışmalara Çizeri Cevap Verdi: Sorsanız Söylerdim
- İstanbullular Dikkat! Derbi Öncesi Kapatılacak Yollar Belli Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar