Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Ekincioğlu köyünde ikamet eden Yılmaz Deniz, ailesi tarafından başlarda kendi tüketimlerini karşılamak için hazırladıkları pezik turşularına komşularından da talep gelince işi ticarete döktü. Turşular beğenilip talep artınca işleri büyüten aile, talepleri karşılayabilmek için köyde bir turşu fabrikası kurarak 30 kişiye istihdam sağladı.

İHRACAT DA YAPACAKLAR

Fabrika sahiplerinden Yılmaz Deniz, pezik turşusunun ihracatı için çalıştıklarını belirterek, "Bu işi yedi yıldır yapıyoruz. İlk başlarda ürettiğimiz turşuları Sivas'ta bir esnaf arkadaş vasıtası ile satıyorduk. Onun aracılığıyla başladık. Şuanda da Türkiye'nin her tarafına pezik turşusu gönderiyoruz. Toptan olarak, perakende olarak ve kargo ile Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yurt dışına da göndermeye başlayacağız. Görüşmelerimiz var. Şuanda devam ediyor. Temennimiz yurt dışına pezik turşusunu göndermek. Oradaki gurbetçilere de pezik turşusunu tattırmak" dedi.

TAMAMEN EL YAPIMI

Deniz, talepler artınca işleri büyütüp köyde fabrika kurmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Bu fabrikayı bu sene kurduk. Burası kapalı alan olarak bin metrekare. Buradaki ürünlerimiz tamamen el yapımıdır. Adı fabrika ama kesinlikle fabrikasyon üretimi yoktur. İçinde sadece sarımsak, pul biber ve salamura suyu var. Başka da hiçbir katkı kullanmıyoruz. Hasadın dışındaki işlemleri aile bireyleri olarak kendi ellerimiz ile yapıyoruz. Çünkü hassas olduğu için herkes yapamaz bunu. O yüzden de kimseye güvenemiyoruz. Kendimiz ailecek yapıyoruz. Fabrikanın maliyeti bize yaklaşık 550 bin lirayı buldu. Destek almadan kendi imkanlarımız ile kurduk. Yılda ortalama 150 ile 200 ton arasında üretimimiz var" diye konuştu.

PEZİK TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Pezi turşusu; pezik pancarının kökünden elde ediliyor. Elde edilen saplar haşlanıp, sarımsak, pul biber ve tuzlu su karışımı ile bidonlara doldurulup bekletiliyor. Pezik turşusu özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde turşu severlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Kaynak: haberinburada