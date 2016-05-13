

12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yetkisi olmadığı halde olağanüstü kurultay kararı verdiğini ve çağrı heyeti oluşturduğunu dile getiren Bahçeli, bu kararın hukuksuz olduğunu buna yönelik Yargıtay'a yaptıkları başvurunun sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti. Olağanüstü kurultay sürecine ilişkin Genel Merkez olarak attıkları adımları da anlatan Bahçeli, Yargıtay'dan çıkacak karara saygılı olacaklarını belirtti.











Yargıtay'dan karar çıkmadan yapılacak bir kurultayı tanımayacaklarını ve “yok hükmünde” olacağını belirten Bahçeli, “Zaten MHP Merkez Yönetim Kurulu kararı aldı. Ama muhalefetin istediği tüzük kongresidir. Tüzük de partinin iç meselesidir ve kimseyi ilgilendirmez. 15 Mayıs'taki kongreye gitmeyeceğiz. Kurultayı Genel Başkanın açması gerekir. Ben açmayacağıma göre de böyle bir kurultay olmayacak. Yapmak isteyenler kendileri çalıp kendileri oynar. Yargıtay aksi bir karar verirse MHP olarak tekrar toplanır ona ilişkin bir karar veririz. Bu konuda atılacak bir çok hukuki ve tüzüğe dayalı adımlar var” dedi.



