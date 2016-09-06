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kendi kendini sürebilen traktörler yüzünü gösterdi!

KENDİ KENDİNİ SÜREBİLEN TRAKTÖRLER YÜZÜNÜ GÖSTERDİ!

Kendini kendini sürebilen araçlar (otonom), büyük bir hızla, kendilerinden söz ettiriyor. Otonom; tablet, akıllı telefon veya kişisel bilgisayarla kontrol edilebilen traktör modelleri piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

Tarih : 06 Eylül 2016, 09:54
Puan Ver : Kendi Kendini Sürebilen Traktörler Yüzünü Gösterdi!(6/10)3


Kendini kendini sürebilen araçlar (otonom), büyük bir hızla, kendilerinden söz ettiriyor. Otonom; tablet, akıllı telefon veya kişisel bilgisayarla kontrol edilebilen traktör modelleri piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.



 



Dev İngiliz holding CNH Industrial, otonom dünyasına ayak uydurarak, kendi kendine iş görebilen traktörleri geliştirme yolunda büyük bir adım attı. 2016 yılında 234 milyon dolar net kar, 26 milyar dolar gelir elde eden CNH Industrial son bombasını kamuoyu ile paylaştı.



Otonom traktörler, Ağustos'un son haftasında düzenlenecek 2016 Farm Progress Show'da (2016 Çiftlik İlerleme Fuarı) kendini gösterecek traktörler, son derece ilginç yeteneklere sahip. Kendi kendini sürebilen bu araçlar; gerçek zamanlı denetleme mekanizması ile çalışıyor. Çiftçilerin yapması gereken tek şey, iş makinelerine tablet, akıllı telefon veya PC vasıtasıyla görev atamak ve bu eylemlerin, ne kadar verimli gerçekleştiğine dair, teknoloji harikalarından bildirim almak olacak.



Söz konusu traktörler; LIDAR, video kamera, radar, pek çok sensör ile donatılan çok yönlü bir algılama sistemine sahip. Bir donanım hata yaparsa, diğer donanımlar anında harekete geçiyor ve optimal verileri yansıtıyor. Örnek vermemiz gerekirse, traktör yabani kadife çiçeği tarlası ile karşılaşırsa, çiftçiye anında haber veriyor ve gereken önlemlerin alınmasına vesile oluyor.



Bahsi geçen iş makineleri, yakın zamanda insan iş gücünün yerine geçebilir. Yine de, her halükarda, bu teknoloji harikası modeller, insanlar tarafından denetlenmek zorunda.



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