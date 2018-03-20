Ankara'da kendi aracını yakan genç adam o anları, "Canımı yakan herkes bu dünyada yanacak" mesajıyla sosyal medyada paylaşarak kimliği belirlenemeyen bir kişiye tehditte bulundu.

Akşam saatlerinde Mevlana Bulvarı'nın Dikmen kesiminde meydana gelen olayda 06 EKT 14 plakalı otomobilini yol kenarına park eden Gökhan Ö, eline aldığı satırla önce araca zarar verdi. Otomobilin tüm camlarını kıran şahıs, daha sonra otomobili ateşe verdi.

TEHDİTLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yanında bulunan arkadaşlarından bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetmelerini isteyen Gökhan Ö, sosyal medyada paylaştığı görüntülerin altına, "Canımı yakan herkes bu dünyada yanacak. Canın kör ebe oynamak istediyse buyur sana kör ebe. Sana 24 saat süre veriyorum, Dikmen'den git, 24 saat sonra olacaklardan sorumlu değilim. Yaptıklarım yapacaklarımın talimatıdır. Ben bu zamana kadar ne yaptıysam her şeyi açık açık yaptım, sana 24 saat müddet ya da sevdiklerinle vedalaş. Son sözüm bu istiyorsan, arkanda kralın olsun seni ve kralını yakmak benim boynumun borcu" notunu düştü.

Kaynak: haberinburada