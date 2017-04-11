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kendall jenner'ın morali çok bozuk!

KENDALL JENNER'IN MORALİ ÇOK BOZUK!

Kardashian-Jenner Ailesi'nin yıldızlarından model Kendall Jenner, rol aldığı reklamın yayından kaldırılmasının ardından adeta sırra kadem bastı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 14:02
Puan Ver : Kendall Jenner'ın Morali Çok Bozuk!(9/10)6


Reklamın yarattığı tartışmalara dahil olmayan ve konu hakkında açıklama yapmaktan özenle kaçınan Kendall Jenner, son günlerde objektifler önüne çıkmaktan kaçınıyor.



Jenner'a yakın kaynaklar, ünlü modelin moralinin hayli bozuk olduğunu ve ablası Kim Kardashian'dan tavsiye aldığını iddia ediyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Kendall  Jenner  In  Morali  Çok  Bozuk    haber

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