KENDALL JENNER'IN MORALİ ÇOK BOZUK!
Kardashian-Jenner Ailesi'nin yıldızlarından model Kendall Jenner, rol aldığı reklamın yayından kaldırılmasının ardından adeta sırra kadem bastı.
Reklamın yarattığı tartışmalara dahil olmayan ve konu hakkında açıklama yapmaktan özenle kaçınan Kendall Jenner, son günlerde objektifler önüne çıkmaktan kaçınıyor.
Jenner'a yakın kaynaklar, ünlü modelin moralinin hayli bozuk olduğunu ve ablası Kim Kardashian'dan tavsiye aldığını iddia ediyor.
kaynak:milliyet
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