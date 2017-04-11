

Reklamın yarattığı tartışmalara dahil olmayan ve konu hakkında açıklama yapmaktan özenle kaçınan Kendall Jenner, son günlerde objektifler önüne çıkmaktan kaçınıyor.



Jenner'a yakın kaynaklar, ünlü modelin moralinin hayli bozuk olduğunu ve ablası Kim Kardashian'dan tavsiye aldığını iddia ediyor.







kaynak:milliyet