

Sosyal medya hesabından takipçilerine bir canlı yapan Kylie Jenner, konuk olarak kız kardeşi Kendall Jenner'ı ağırladı. Yayın haberini Instagram hesabından duyuran Kylie Jenner'ın paylaştığı fotoğrafta ise Kendall Jenner'ın dudaklarına dolgu yaptırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı.



Kylie Jenner ise kız kardeşinin bu durumu hakkında Snapchat hesabından, ‘Siz çocuklar, Kendall bana dudak kalemiyle dudaklarını yapmama izi verdi ve siz de dudak dolgusu yaptırdığını sandınız. Üzgünüm Kendall.' şeklinde açıklama yaptı.