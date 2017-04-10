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kenan'dan sürpriz hamle! işte son yatırımı

KENAN'DAN SÜRPRİZ HAMLE! İŞTE SON YATIRIMI

Geçmişte yatırım amacıyla İstanbul'un tarihi semtlerinde eski bina satın alıp yenileyen Kenan İmirzalıoğlu, artık toprağa yatırım yapıyor.

Tarih : 10 Nisan 2017, 09:33
Puan Ver : Kenan'dan Sürpriz Hamle! İşte Son Yatırımı(10/10)9


HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre ünlü aktör son olarak Çerkezköy'de 10 dönüm tarla aldı.




ÇOCUKLUĞU KÖYDE GEÇTİ



Kenan İmirzalıoğlu'ndan toprağa yatırım. Çocukluğu ailesinin yaşadığı Ankara'daki köyde çiftçilikle geçen İmirzalıoğlu, topraktan kopamadı.



 



kaynak:habertürk







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