KENAN'DAN SÜRPRİZ HAMLE! İŞTE SON YATIRIMI
Geçmişte yatırım amacıyla İstanbul'un tarihi semtlerinde eski bina satın alıp yenileyen Kenan İmirzalıoğlu, artık toprağa yatırım yapıyor.
HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre ünlü aktör son olarak Çerkezköy'de 10 dönüm tarla aldı.
ÇOCUKLUĞU KÖYDE GEÇTİ
Kenan İmirzalıoğlu'ndan toprağa yatırım. Çocukluğu ailesinin yaşadığı Ankara'daki köyde çiftçilikle geçen İmirzalıoğlu, topraktan kopamadı.
kaynak:habertürk
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