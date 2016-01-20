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kenan ve sinem'in düğün tarihi belli oldu

KENAN VE SİNEM'İN DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal düğün için artık gün sayıyor. Mutlu birliktelikleri devam eden çift bu yaz nikâh masasına oturacak.

Tarih : 20 Ocak 2016, 10:37
Puan Ver : Kenan Ve Sinem'in Düğün Tarihi Belli Oldu(7/10)6


Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu evlilik yolunda ilerliyor! Kenan İmirzalıoğlu'nun yılbaşı gecesi yaptığı romantik evlilik teklifini kabul eden Sinem Kobal'ı düğün heyecanı sardı. Çiftin bu yaz nikâh masasına oturacağı ve düğün için mekân baktığı öğrenildi.



KOBAL: DUYUMLARINIZ DOĞRU



Nişantaşı Sofa Otel'de önceki gün gerçekleşen ödül törenine katılan Sinem Kobal, evlilik teklifini doğruladı. Ayaküstü soruları cevaplandıran güzel oyuncu, “Evlilik hakkındaki duyumlarınız doğru” açıklaması yaparak tartışmalara son noktayı koydu.








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