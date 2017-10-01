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Kenan Sofuoğlu'nun Doktoru: Kalıcı Hasarı Olmayacak, Spora Dönecek

KENAN SOFUOĞLU'NUN DOKTORU: KALICI HASARI OLMAYACAK, SPORA DÖNECEK

Fransa'da yaşadığı kazanın ardından vücudunun 3 bölgesinde kırık bulunan Kenan Sofuoğlu'nun doktoru, "Kalıcı bir hasar beklemiyoruz. Kenan Sofuoğlu spor hayatına geri dönecektir." dedi.

Tarih : 01 Ekim 2017, 18:00
Puan Ver : Kenan Sofuoğlu'nun Doktoru: Kalıcı Hasarı Olmayacak, Spora Dönecek(10/10)6

Dünya Supersport Şampiyonası'nda dün sıralama turları esnasında kaza geçiren ve bugün ambulans uçak ile Fransa'dan İstanbul'a getirilen Kenan Sofuoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Cinel ve Ortopedi Bölümü Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Bülent Erol tarafından yapılan açıklamada, Sofuoğlu'nun 3 farklı bölgesinde kırık olduğu ve ameliyat gerekmeden 3 aylık tedavi sürecinden geçeceği ifade edildi.

HASTANE ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Cinel şunları söyledi;

"Dün Fransa'da gerçekleşen kaza sonucunda milli sporcumuz Kenan Sofuoğlu hastaneye gidiyor. Vücudunda kırıklar dizisi mevcut. Bu şartlarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri, desteği ve çabasıyla hastamıza özel ambulans uçak gitti ve hastamızı saat 14.00 civarında hastanemize kabul ettik. Bu tür travma yapılarında kırık olan bölge dışında da sekonder yaralanmalar söz konusu olabileceği için tüm hastane alarm durumuna geçti ve hazır olarak bekledi. Hastamız gelir gelmez gereklik tetkikler yapıldı."

"3 AYLIK AMELİYAT GEREKTİRMEYEN BİR SÜREÇ UYGULANACAK"

Milli sporcu Kenan Sofuoğlu'nun genel durumu ile ilgili detayları aktaran Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Bülent Erol ise "Genel durumu iyi, bilinç durumu açık. Bizle ve ailesiyle iletişim kurabiliyor. Hastamızın genel olarak problemi pelvis dediğimiz leğen kemiği bölgesindeki kırıklar. Bu bölgede 3 farklı bölgede kırık var. Cerrahi tedavi uygulanmadan, takiple izlenebilecek ve iyileşebilecek kırıkları var. Bu kırıklar dağılmamış, birleşik durumda. Tabii ki ağrılı kırıklar bunlar, hastanın da ağrısı var. Hızlı bir şekilde kontrol altına alınıyor. Pelvis bölgesindeki kırıklarda sıklıkla karşılaştığımız kan düşüklüğü var. Kan değerleri kontrol edildi. Takibe devam edilecek. Yine bu bölge kırıklarında sekonder görülebilen o pıhtı, emboli riski gibi olasılıklara karşı da, pıhtılaşma riskini azaltıcı tedaviler uygulanmaya başladı. Farklı bölümler inceliyor. Kabaca planımız şu şekilde, 3 hafta kadar hasta istirahat edecek. 3 hafta sonra oturtmayı planlıyoruz. 6'ncı hafta civarı da hastayı ayağa kaldıracağız. İlk başta destekle yürüyecek, tahmin ediyorum bir 6 hafta daha sonra desteksiz bir şekilde yürütmeye başlarız. Yaklaşık olarak 3 aylık bir süreç olacak. Ameliyat gerekmiyor. Kırıklar ayrılmadığı için gerek yok. Hastamız şanslı, 3 farklı bölgede kırık var ama ayrılmamış, ameliyatı gerektirmeyen kırıklar. Dolayısıyla da kendisini izleyeceğiz" dedi.

"3 HAFTA SONRA YARIŞA GİRMESİ OLASI DEĞİL"

Bülent Erol konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Sezonun detaylarını bilmiyorum ama tıbbi açıdan süreç budur. 3 hafta sonra yarışa girmesi olası değil. Fransa'dan hastanın görüntülemelerini gönderdiler, biz de gerekli görüntülemeleri yaptık. Kendisiyle tıbbi durumu ile ilgili konuştuk. Ailesi geldi. Tekrar bir görüşme gerçekleşti.

Tüm tedavi sürecinin bu hastanede devam etmesi, hastanın sağlığı açısından daha iyi olur. Kalıcı bir hasar beklemiyoruz. Belirttiğim gibi sürecin izlenmesi lazım. Normal şartlarda bu tip kırıklar kalıcı hasar bırakmaz. Kenan Sofuoğlu spor hayatına geri dönecektir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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