O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kenan sofuoğlu'nu hastanelik eden atlayış

KENAN SOFUOĞLU'NU HASTANELİK EDEN ATLAYIŞ

Dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu villasının penceresinden havuza atlarken ayağını burkunca hastanelik oldu.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 15:29
Puan Ver : Kenan Sofuoğlu'nu Hastanelik Eden Atlayış(0/10)


Kenan Sofuoğlu, dün akşam saatlerinde Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde, bir sitede bulunan villasının 3'üncü kat penceresinden havuza atlayınca ayağını burktu. Sofuoğlu, kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Burada, Kenan Sofuoğlu'nun burkulan ayağı sargıya alındı.










Etiketler: Kenan  Sofuoğlu  Nu  Hastanelik  Eden  Atlayış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER