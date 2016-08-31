KENAN SOFUOĞLU'NU HASTANELİK EDEN ATLAYIŞ
Dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu villasının penceresinden havuza atlarken ayağını burkunca hastanelik oldu.
Kenan Sofuoğlu, dün akşam saatlerinde Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde, bir sitede bulunan villasının 3'üncü kat penceresinden havuza atlayınca ayağını burktu. Sofuoğlu, kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Burada, Kenan Sofuoğlu'nun burkulan ayağı sargıya alındı.
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