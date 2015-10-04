

Motosiklette Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen 11. ayağını 2. sırada bitiren Kawasaki Puccetti pilotu Kenan Sofuoğlu, sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.







Fransa'daki 4 bin 411 metrelik Magny Cours Pisti'nde 17 tur üzerinden koşulan yarışa, 2. cepten başlayan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, startta yerini kaybetse de art arda yaptığı ataklarla ilk turu lider geçti. İyi bir ritm yakalayan Kenan, 3. tur sonunda rakipleriyle arasındaki farkı 5 saniyenin üstüne çıkardı.







Bu sırada yarış, bir motosikletten pistin 5. virajına dökülen yağ nedeniyle durduruldu. Pistin temizlenmesinin ardından yeniden start verilen mücadele, 11 tura indirildi.







İkinci start sonrası Kenan ve pilotlar klasmanındaki en yakın rakibi ABD'li Patrick Jacobsen, diğer sürücülerle farkı açtı. İkilinin karşılıklı geçişlerine sahne olan liderlik mücadelesini Jacobsen kazandı, Kenan ise 2. sırayı aldı.







Bu sonuçla puanını 213'e yükselten Kenan, sezonun son ayağı öncesinde şampiyonluk mücadelesi verdiği Jacobsen ile arasındaki farkı 28'e çıkardı ve şampiyonluğu garantiledi.







31 yaşındaki milli motosikletçi böylece 2007, 2010 ve 2012'nin ardından 4. kez Supersport şampiyonu oldu. Şampiyonluk için hazırlanan tişört ve kaskı giyen Kenan, zaferini, Türk bayrağıyla bindiği motosikletiyle zafer turu atarak kutladı.







"Hamza için kazanmak istiyordum"







Kenan Sofuoğlu, yarışın ardından yaptığı açıklamada, çok zor bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, şampiyonanın İspanya'daki 10. ayağında sakatlanan önemli rakiplerinden Jules Cluzel'in yokluğunun işlerini kolaylaştırdığını söyledi.







Takımı ve ailesi adına çok mutlu olduğunu dile getiren Kenan, "Şampiyonluğu en çok birkaç ay önce kaybettiğim oğlum Hamza için kazanmak istiyordum" ifadesini kullandı.







Dünya Supersport Şampiyonası'nın 12. ve son yarışı, 18 Ekim'de Katar'da yapılacak.