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kenan sofuoğlu şampiyonluğunu ilan etti!

KENAN SOFUOĞLU ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ!

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 11. ayağını 2. sırada bitirerek bitime bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

Tarih : 04 Ekim 2015, 20:20
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Motosiklette Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'da  düzenlenen 11. ayağını 2. sırada bitiren Kawasaki Puccetti pilotu Kenan Sofuoğlu,  sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

 

Fransa'daki 4 bin 411 metrelik Magny Cours Pisti'nde 17 tur üzerinden  koşulan yarışa, 2. cepten başlayan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, startta  yerini kaybetse de art arda yaptığı ataklarla ilk turu lider geçti. İyi bir ritm  yakalayan Kenan, 3. tur sonunda rakipleriyle arasındaki farkı 5 saniyenin üstüne  çıkardı.

 

Bu sırada yarış, bir motosikletten pistin 5. virajına dökülen yağ  nedeniyle durduruldu. Pistin temizlenmesinin ardından yeniden start verilen  mücadele, 11 tura indirildi.

 

İkinci start sonrası Kenan ve pilotlar klasmanındaki en yakın rakibi  ABD'li Patrick Jacobsen, diğer sürücülerle farkı açtı. İkilinin karşılıklı  geçişlerine sahne olan liderlik mücadelesini Jacobsen kazandı, Kenan ise 2.  sırayı aldı.

 

Bu sonuçla puanını 213'e yükselten Kenan, sezonun son ayağı öncesinde  şampiyonluk mücadelesi verdiği Jacobsen ile arasındaki farkı 28'e çıkardı ve  şampiyonluğu garantiledi.

 

31 yaşındaki milli motosikletçi böylece 2007, 2010 ve 2012'nin  ardından 4. kez Supersport şampiyonu oldu. Şampiyonluk için hazırlanan tişört ve  kaskı giyen Kenan, zaferini, Türk bayrağıyla bindiği motosikletiyle zafer turu  atarak kutladı.

   

"Hamza için kazanmak istiyordum"

 

Kenan Sofuoğlu, yarışın ardından yaptığı açıklamada, çok zor bir  sezonu geride bıraktıklarını belirterek, şampiyonanın İspanya'daki 10. ayağında  sakatlanan önemli rakiplerinden Jules Cluzel'in yokluğunun işlerini  kolaylaştırdığını söyledi.

 

Takımı ve ailesi adına çok mutlu olduğunu dile getiren Kenan,  "Şampiyonluğu en çok birkaç ay önce kaybettiğim oğlum Hamza için kazanmak  istiyordum" ifadesini kullandı.

 

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 12. ve son yarışı, 18 Ekim'de  Katar'da yapılacak.








Etiketler: Kenan  Sofuoğlu  Şampiyonluğunu  İlan  Etti    haber

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