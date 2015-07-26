





Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun çocuğu Hamza Sofuoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.







Kenan Sofuoğlu'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, beyin kanaması geçiren ve bir süredir yoğun bakım tedavisi gören oğlu Hamza Sofuoğlu'nun hayatını kaybettiği belirtirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kenan Sofuoğlu'nun evladı Hamza Sofuoğlu bugün itibariyle Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı bu akşam 18:00'da Sakarya Akyazı Büyük Camii'nde kılınacak ardından aile kabristanına defnedilecektir."