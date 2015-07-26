KENAN SOFUOĞLU OĞLUNU KAYBETTİ
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun çocuğu Hamza Sofuoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun çocuğu Hamza Sofuoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kenan Sofuoğlu'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, beyin kanaması geçiren ve bir süredir yoğun bakım tedavisi gören oğlu Hamza Sofuoğlu'nun hayatını kaybettiği belirtirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kenan Sofuoğlu'nun evladı Hamza Sofuoğlu bugün itibariyle Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı bu akşam 18:00'da Sakarya Akyazı Büyük Camii'nde kılınacak ardından aile kabristanına defnedilecektir."
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar