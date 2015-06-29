

Dünya Süpersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu, beyin kanması geçiren ve halen yoğun bakımda tedavisi devam eden minik oğlu Hamza için hayranlarından dua etmelerini istedi.







4 Mart'ta dünyaya gelen ve henüz bir aylıkken beyin kanaması geçiren Hamza, özel bir hastanede ameliyat edilmişti. Halen tedavisi süren oğlunun ellerini öperken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Sofuoğlu, iletisinde ise şunları söyledi:







Hamza'nın son durumunda çok şükür kötüye gidiş yok fakat umutla beklediğimiz solunumu hala yok ve uyanamıyor dualarınızı bekliyoruz...



ILAN







Hamza'nın son durumunda çok şükür kötüye gidiş yok fakat umutla bekledigimiz solunumu hala yok ve uyanamıyor...