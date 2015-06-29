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kenan sofuoğlu, oğlu hamza için dua istedi

KENAN SOFUOĞLU, OĞLU HAMZA İÇİN DUA İSTEDİ

Şampiyonun en zor sınavı... Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun beyin kanaması geçiren oğlu Hamza yoğun bakımda tedavi görüyor. Oğlunun başından bir an bile ayrılmayan Sofuoğlu, sosyal medyada hayranlarından oğlu için dua etmelerini istedi.

Tarih : 29 Haziran 2015, 09:13
Puan Ver : Kenan Sofuoğlu, Oğlu Hamza İçin Dua İstedi(8/10)5


 Dünya Süpersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu, beyin kanması geçiren ve halen yoğun bakımda tedavisi devam eden minik oğlu Hamza için hayranlarından dua etmelerini istedi.



4 Mart'ta dünyaya gelen ve henüz bir aylıkken beyin kanaması geçiren Hamza, özel bir hastanede ameliyat edilmişti. Halen tedavisi süren oğlunun ellerini öperken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Sofuoğlu, iletisinde ise şunları söyledi:



Hamza'nın son durumunda çok şükür kötüye gidiş yok fakat umutla beklediğimiz solunumu hala yok ve uyanamıyor dualarınızı bekliyoruz...

ILAN



Hamza'nın son durumunda çok şükür kötüye gidiş yok fakat umutla bekledigimiz solunumu hala yok ve uyanamıyor...








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