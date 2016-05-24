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kenan sofuoğlu ile hakan çalhanoğlu poz verdi

KENAN SOFUOĞLU İLE HAKAN ÇALHANOĞLU POZ VERDİ

Geçtiğimiz aylarda whatsapp üzerinden gönderdiği mesaj sonrasında Hakan Çalhanoğlu'na tepki gösteren Kenan Sofuoğlu, düzenlenen ödül töreninde sahneye birlikte çıktı.

Tarih : 24 Mayıs 2016, 10:03
Puan Ver : Kenan Sofuoğlu İle Hakan Çalhanoğlu Poz Verdi(6/10)7


 Geçtiğimiz ocak ayında sosyal medyada 'tanışma' polemiği yaşayan Kenan Sofuoğlu ile Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada konuşulan o olaydan 5 ay sonra bir araya geldi.



Motosiklette 4 kez Dünya Supersport Şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu, 2016 ocak ayında Bayer Leverkusen'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu Whatsapp'tan mesaj atarak tanışmak istediğini söylemiş, ancak Çalhanoğlu kendisini tanımadığı cevabını verince sinirlenerek, "Kardeş sileriz, sıkıntı yapma" diye yazmıştı.



HAKAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ



Sofuoğlu'nun sosyal medyada yayınladığı bu yazışma büyük yankı yaratmış, sonrasında hatasını anlayan Çalhanoğlu özür dilemişti.



İki ünlü isim o olaydan sonra ilk kez Milliyet'in düzenlediği Yılın Sporcusu ödül töreninde bir araya geldi. İkili, büyük alkış alırken, Sofuoğlu, Çalhanoğlu'na ödül verdi.








Etiketler: Kenan  Sofuoğlu  İle  Hakan  Çalhanoğlu  Poz  Verdi    haber

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