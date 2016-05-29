O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kenan sofuoğlu 3. zaferine ulaştı!

KENAN SOFUOĞLU 3. ZAFERİNE ULAŞTI!

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Büyük Britanya'da düzenlenen sezonun 7. yarışında birinci oldu.

Tarih : 29 Mayıs 2016, 15:20
Puan Ver : Kenan Sofuoğlu 3. Zaferine Ulaştı!(7/10)5


İngiltere'nin Leicestershire bölgesindeki 4 bin 23 metrelik Donington Park Pisti'nde koşulan sezonun 7. ayağı, 20 tur üzerinden yapıldı. Mücadeleye "pole pozisyonu"nda başlayan Kawasaki Puccetti pilotu Kenan Sofuoğlu, startta liderliği, Honda takımından Patrick Jacobsen'a kaptırsa da aynı tur içinde geri almayı başardı.



Kenan ve Jacobsen, 2 tur sonunda diğer isimlerden kopmaya başladı. Kenan, pistin en hızlısı olduğu 6. turda, Jacobsen ile arasındaki farkı bir saniyeye çıkardı. Kalan bölümde farkı daha da açan 31 yaşındaki milli sporcu, bu sezon 3'üncü, supersport kariyerindeki 35'inci zaferini elde etti.

 



Sezonun 7. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:


 


1. Kenan Sofuoğlu (Türkiye) - 121 puan

2. Randy Krummenacher (İsviçre) - 95

3. Patrick Jacobsen (ABD) - 76

4. Jules Cluzel (Fransa) - 75

5. Kyle Smith (Büyük Britanya) - 67







Etiketler: Kenan  Sofuoğlu  3  Zaferine  Ulaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER