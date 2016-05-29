

İngiltere'nin Leicestershire bölgesindeki 4 bin 23 metrelik Donington Park Pisti'nde koşulan sezonun 7. ayağı, 20 tur üzerinden yapıldı. Mücadeleye "pole pozisyonu"nda başlayan Kawasaki Puccetti pilotu Kenan Sofuoğlu, startta liderliği, Honda takımından Patrick Jacobsen'a kaptırsa da aynı tur içinde geri almayı başardı.







Kenan ve Jacobsen, 2 tur sonunda diğer isimlerden kopmaya başladı. Kenan, pistin en hızlısı olduğu 6. turda, Jacobsen ile arasındaki farkı bir saniyeye çıkardı. Kalan bölümde farkı daha da açan 31 yaşındaki milli sporcu, bu sezon 3'üncü, supersport kariyerindeki 35'inci zaferini elde etti.







Sezonun 7. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:







1. Kenan Sofuoğlu (Türkiye) - 121 puan



2. Randy Krummenacher (İsviçre) - 95



3. Patrick Jacobsen (ABD) - 76



4. Jules Cluzel (Fransa) - 75



5. Kyle Smith (Büyük Britanya) - 67