Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Siyah Beyaz Aşk' dizisi için kendisine gelen teklifi "Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Hayır' dediği dizide ben de oynamam" diyerek reddettiği ortaya çıktı.

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Kanal D'nin yeni dizisi 'Siyah Beyaz Aşk' ile ilgili ilginç bir kulis bilgisini köşesine taşıdı.

İddiaya göre; dizide oynaması için ilk olarak Kenan İmirzalıoğlu'na teklif götürüldü. Ancak senaryoyu beğenmeyen yakışıklı oyuncu gelen teklifi elinin tersiyle itti. Yapım şirketi bunun üzerine Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürdü. Tatlıtuğ da "Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Hayır' dediği dizide ben de oynamam" diyerek reddetti.

İşte Eyüboğlu'nun yazısındaki ilgili kısım;

Pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlanan 'Siyah Beyaz Aşk' dizisiyle ilgili ilginç bir kulis bilgisi dinledim ünlü bir yönetmenden:"Hatırlarsan bu diziyi Ay Yapım, 'Siyah Beyaz' diye Star TV'ye çekecek ve başrolleri de Kıvanç Tatlıtuğ'la Tuba Büyüküstün oynayacaktı. Son anda 'Senaryo yetişmiyor, o yüzden elimizdeki 'Cesur ve Güzel'i çekeceğiz onun yerine' diye açıklama yapmıştı Ay Yapım. Sonradan ortaya çıktı ki, işin aslı şuymuş meğer:Kıvanç Tatlıtuğ, kabul edip, üzerinde çalışmaya başladığı diziyi, Ay Yapım'ın ATV için Kenan İmirzalıoğlu'na teklif ettiğini, oyuncunun senaryoyu beğenmeyip reddettiğini öğrenince şöyle tepki göstermiş:

'Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Hayır' dediği dizide ben de oynamam.'Kenan'dan sonra Kıvanç da reddedince Eylem Canpolat'la Sema Ergenekon'un 'Siyah Beyaz'ı geçtiğimiz sene rafa kalktı. Ancak Ay Yapım'la 'Siyah Beyaz'ı çekemeyen iki senarist bu sezon D Yapım'la anlaştı."

BEKLENENİ VEREMEDİ

İbrahim Çelikkol'la Birce Akalay'ın başrolünü paylaştıkları dizi, zor bir akşamda ekrana geldi ve bekleneni veremedi.

Kaynak: haberinburada