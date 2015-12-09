KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN 'SÜRPRİZ' FOTOĞRAF!
Kenan İmirzalıoğlu 'Analar ve Anneler' dizi setine Sinem Kobal'ı ziyarete gitti.
Kenan İmirzalıoğlu 'Analar ve Anneler' dizi setine Sinem Kobal'ı ziyarete gitti. İmirzalıoğlu, Sinem'in dizideki oğluyla çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün sevgilisi Sinem Kobal'ın setine gitti. Dizide Kobal'ın oğlunu canlandıran küçük oyuncuyla birlikte çektirdikleri fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Çiftin hayranları, kısa sürede fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu
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