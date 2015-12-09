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kenan imirzalıoğlu'ndan 'sürpriz' fotoğraf!

KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN 'SÜRPRİZ' FOTOĞRAF!

Kenan İmirzalıoğlu 'Analar ve Anneler' dizi setine Sinem Kobal'ı ziyarete gitti.

Tarih : 09 Aralık 2015, 09:31
Puan Ver : Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'sürpriz' Fotoğraf!(5/10)6


 Kenan İmirzalıoğlu 'Analar ve Anneler' dizi setine Sinem Kobal'ı ziyarete gitti. İmirzalıoğlu, Sinem'in dizideki oğluyla çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

 

Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün sevgilisi Sinem Kobal'ın setine gitti. Dizide Kobal'ın oğlunu canlandıran küçük oyuncuyla birlikte çektirdikleri fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Çiftin hayranları, kısa sürede fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu








Etiketler: Kenan  İmirzalıoğlu  Ndan    Sürpriz    Fotoğraf    haber

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