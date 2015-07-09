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kenan imirzalıoğlu'ndan bomba haber !

KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN BOMBA HABER !

Ekranların yakışıklı sanatcısı Kenan İmirzalıoğlu yine gündeme bomba gibi bir haber düştü.

Tarih : 09 Temmuz 2015, 12:18
Puan Ver : Kenan İmirzalıoğlu'ndan Bomba Haber !(8/10)8


Ekranların yakışıklı sanatcısı Kenan İmirzalıoğlu yine gündeme bomba gibi bir haber düştü.Şu günlerde Sinem Kobal'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu'na Türkan Şoray, yeni filmi "Eski Köye Yeni Adet" için rol öneri etti.








Etiketler: Kenan  İmirzalıoğlu  Ndan  Bomba  Haber      haber

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