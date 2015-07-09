KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN BOMBA HABER !
Ekranların yakışıklı sanatcısı Kenan İmirzalıoğlu yine gündeme bomba gibi bir haber düştü.
Ekranların yakışıklı sanatcısı Kenan İmirzalıoğlu yine gündeme bomba gibi bir haber düştü.Şu günlerde Sinem Kobal'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu'na Türkan Şoray, yeni filmi "Eski Köye Yeni Adet" için rol öneri etti.
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