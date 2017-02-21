Geçtiğimiz yaz ayında Cunda Adasında rüya gibi bir törenle Dünya evine giren oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, evlendikten sonra ki ilk sevgililer gününde 7 doğa harikasından birini gördü!



Mayıs 2016'da Dünya evine giren ünlü çift, 14 Şubat sevgililer günü için rüya gibi bir tatile çıkarlarken, bu tatillerine ait fotoğrafları da sosyal medyada paylaştılar.



Kobal, Arjantin, Brezilya ve Paraguay sınırında yer alan Dünya'nın 7 doğa harikasından biri olarak kabul edilen ve en büyük şelalelerden biri olan İguazu şelalesi önünde çektirdiği fotoğrafı da paylaştı.



Eşsiz bir sevgililer günü tatili geçiren Kobal ve İmirzalıoğlu çifti, dolu dizgin bir şekilde aşklarını yaşamaya devam ediyorlar.







kaynak:sinehaber