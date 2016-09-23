O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kenan imirzalıoğlu imajını neden değiştirdi?

KENAN İMİRZALIOĞLU İMAJINI NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz pazar günü Tarık Akan'ın cenazesinde yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Tarih : 23 Eylül 2016, 15:48
Puan Ver : Kenan İmirzalıoğlu İmajını Neden Değiştirdi?(0/10)


Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz pazar günü Tarık Akan'ın cenazesinde yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Bıyık bırakmaya başlayan yakışıklı oyuncunun, yeni filmi 'Cingöz Recai' için imajını değiştirdiği ortaya çıktı.








Etiketler: Kenan  İmirzalıoğlu  İmajını  Neden  Değiştirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER