KENAN İMİRZALIOĞLU İMAJINI NEDEN DEĞİŞTİRDİ?
Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz pazar günü Tarık Akan'ın cenazesinde yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz pazar günü Tarık Akan'ın cenazesinde yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Bıyık bırakmaya başlayan yakışıklı oyuncunun, yeni filmi 'Cingöz Recai' için imajını değiştirdiği ortaya çıktı.
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