KENAN İMİRZALIOĞLU İLE ELÇİN SANGU ZİRVEYE OTURDU
Son yıllarda çektiği diziler ile gönüllerde taht kuran özellikle karadayı dizisinde 3 sezon mahir rolü ile zirveye oturan kenan imirzalıoğlu ile kiralık aşk dizisinin güzel yıldızı elçin sangu yapılan araştırmada favori isimler oldu.
Son yıllarda çektiği diziler ile gönüllerde taht kuran özellikle karadayı dizisinde 3 sezon mahir rolü ile zirveye oturan kenan imirzalıoğlu ile kiralık aşk dizisinin güzel yıldızı elçin sangu yapılan araştırmada favori isimler oldu. Erkekler kenan derken kadınların gözdesi elçin sangu çıktı erkekler Kenan İmirzalıoğlu, kadınlar ise Elçin Sangu'nun yerinde olmak istiyor. Erkeklerde ikinci isim Engin Altan Düzyatan, kadınlarda ise Fahriye Evcen.
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