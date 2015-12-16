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kenan imirzalıoğlu ile elçin sangu zirveye oturdu

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE ELÇİN SANGU ZİRVEYE OTURDU

Son yıllarda çektiği diziler ile gönüllerde taht kuran özellikle karadayı dizisinde 3 sezon mahir rolü ile zirveye oturan kenan imirzalıoğlu ile kiralık aşk dizisinin güzel yıldızı elçin sangu yapılan araştırmada favori isimler oldu.

Tarih : 16 Aralık 2015, 09:16
Puan Ver : Kenan İmirzalıoğlu İle Elçin Sangu Zirveye Oturdu(7.3/10)8


Son yıllarda çektiği diziler ile gönüllerde taht kuran özellikle karadayı dizisinde 3 sezon mahir rolü ile zirveye oturan kenan imirzalıoğlu ile kiralık aşk dizisinin güzel yıldızı elçin sangu yapılan araştırmada favori isimler oldu. Erkekler kenan derken kadınların gözdesi elçin sangu çıktı erkekler Kenan İmirzalıoğlu, kadınlar ise Elçin Sangu'nun yerinde olmak istiyor. Erkeklerde ikinci isim Engin Altan Düzyatan, kadınlarda ise Fahriye Evcen.



 







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