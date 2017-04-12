Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

kenan imirzalıoğlu geri dönüyor

KENAN İMİRZALIOĞLU GERİ DÖNÜYOR

Dizi sürelerinin uzunluğu yüzünden bir süredir hiçbir projede yer almayan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Tarih : 12 Nisan 2017, 16:12
Puan Ver : Kenan İmirzalıoğlu Geri Dönüyor(6/10)5


 Dizi sürelerinin uzunluğu yüzünden bir süredir hiçbir projede yer almayan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.



Karadayı dizisinin final yaptığı 2015 yılından bu yana ekrandan uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, her fırsatta dizi süreleri bu uzunlukta olduğu sürece bir daha dizilerde oynamayacağını dile getiriyordu.


 


Bu kararından vazgeçen İmirzalıoğlu, Kanal D ekranlarında hayranlarıyla buluşacak. Projenin ekim sonunda başlayacağı öğrenildi.


 


 


kaynak:mynet







Etiketler: Kenan  İmirzalıoğlu  Geri  Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER