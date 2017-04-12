

Dizi sürelerinin uzunluğu yüzünden bir süredir hiçbir projede yer almayan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.



Karadayı dizisinin final yaptığı 2015 yılından bu yana ekrandan uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, her fırsatta dizi süreleri bu uzunlukta olduğu sürece bir daha dizilerde oynamayacağını dile getiriyordu.







Bu kararından vazgeçen İmirzalıoğlu, Kanal D ekranlarında hayranlarıyla buluşacak. Projenin ekim sonunda başlayacağı öğrenildi.











kaynak:mynet