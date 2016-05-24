

14 Mayıs'ta Sinem Kobal ile Cunda Adası'nda evlenen Kenan İmirzalıoğlu, düğün sonrası ilk kez görüntülendi. Etiler'deki bir AVM'de ayakkabı ve giysi alışverişi yapmaya çıkan ünlü oyuncunun keyfi yerindeydi. İmirzalıoğlu, muhabirlerle kısa ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.







"Düğünümüz eğlenceliydi"







Düğünlerinin çok keyifli ve eğlenceli geçtiğini, çekilen fotoğrafları ise çok beğendiklerini söyleyen İmirzalıoğlu, "Bize 'Gelin ve damadın enerjisi ne kadar yüksek olursa konukların ve düğünün enerjisi de o kadar yüksek olur' dediler. Biz de denileni yaptık" dedi.