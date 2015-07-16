KENAN İMİRZALIOĞLU DENİZ GEZMİŞ HAZIRLIĞINDA
Senaryosunu Can Dündar'ın kaleme aldığı Deniz Gezmiş rolü için kamera karşısına geçecek olan Kenan İmirzalıoğlu zayıflamaya başladı.
Tecrübeli oyuncu Kenan İmirzalıoğlu , yeni rolü için hazırlıklara başladı.
Dizi süreleri kısalmadıkça bir daha ekranda yer almayacağını söyleyen oyuncu sinema filmindeki rolü için hazırlıklara başladı. Senaryosunu Can Dündar'ın kaleme aldığı Deniz Gezmiş rolü için kamera karşısına geçecek olan İmirzalıoğlu zayıflamaya başladı. 10 kilo verecek olan ünlü oyuncu, diyetisyene gidiyor ve spor yapıyor.
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