

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, önceki gün Cunda Adası'nda düzenlenen törenle hayatını birleştirdi. Ortunç Otel'de yapılan düğüne sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. İşte çok konuşulan düğünün merak edilen detayları...







Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun Ortunç Otel'de yapılan düğüne yaklaşık 300 davetli katıldı. Düğüne davetliler ellerinde ‘Sinem Kenan' etiketi olan masa numara kartlarıyla giriş yaptı. Kartlar, çiçek şeklindeydi.







"BEYAZ GÜLLER KULLANILDI"







Masalarda ve dekorda beyaz güller kullanıldı. Çift, nikah alanına düğün marşı ile girdi ve Ta Tragoudia Mou şarkısı eşliğinde konuklar arasından yürüdü. Çift, ilk danslarını ise Fly to the Moon adlı şarkı eşliğinde yaptı.







Ortunç Otel'in plajına nikah töreni için özel bir platform kuruldu. Platform somon çiçeklerle süslendi. Kobal nikâh anında duvağıyla yüzünü kapattı ve imzalar atıldıktan sonra duvağını açtı.







SİNEM'İN ELİNİ ÖPTÜ







Kenan İmirzalıoğlu'nun şahitliğini Ahmet Sınav, Sinem Kobal'ın şahitliğini ise vefat eden teyzesi Gülay Dereci'nin eşi Erdal Dereci yaptı.







Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'dan “evet” yanıtını alınca eşinin elini öptü. Ünlü oyuncunun bu jesti konuklar tarafından büyük alkış aldı.







GAZETECİLERİN YANINA GELDİLER







Gazetecilerin alınmadığı düğünde, nikahın kıyılmasının ardından bir süreliğine otelin dışına çıkan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti, basın mensuplarına poz verdi. İmirzalıoğlu, “Çok şükür, Allah tamamına erdirdi. Buraya kadar geldiniz, iki gündür çok ciddi bir efor sarf ettiniz. Bunun farkındayız. O yüzden size "merhaba" demek istedik” diye konuştu.