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kenan ile sinem'den sürpriz karar

KENAN İLE SİNEM'DEN SÜRPRİZ KARAR

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Amerika tatili devam ediyor.

Tarih : 27 Şubat 2017, 09:48
Puan Ver : Kenan İle Sinem'den Sürpriz Karar(5/10)3



Önceki hafta New York'a giden çift, oradan Miami'ye geçti. Miami tatili sırasında tekne turuna da çıkan çift, oldukça eğlenceli vakit geçirdi. Şehre hayran kalan Kobal ve İmirzalıoğlu'nun ‘Starlar Adası' olarak da bilinen Miami Beach Star Island'da emlakçıları gezip ev baktıkları öne sürüldü.




Adada Gloria Estefan, Will Smith, Julio Iglesias, Madonna ve Sylvester Stallone gibi dünyaca ünlü isimlerin evi bulunuyor.



 



kaynak:habertürk










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