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kenan evren bulvarı'nın adı devlet bahçeli olarak değiştirildi

KENAN EVREN BULVARI'NIN ADI DEVLET BAHÇELİ OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Adana'da Kenan Evren Bulvarı'nın adı değiştirilerek Devlet Bahçeli Bulvarı yapıldı.

Tarih : 11 Ağustos 2016, 14:06
Puan Ver : Kenan Evren Bulvarı'nın Adı Devlet Bahçeli Olarak Değiştirildi(0/10)


Adana'da Kenan Evren Bulvarı'nın adı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla "Devlet Bahçeli Bulvarı" olarak değiştirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisi ağustos ayı ilk olağan toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün teklifiyle merkez Çukurova ilçesindeki Kenan Evren Bulvarı'nın adının değiştirilmesine karar verildi.








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