

Adana'da Kenan Evren Bulvarı'nın adı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla "Devlet Bahçeli Bulvarı" olarak değiştirildi.







Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisi ağustos ayı ilk olağan toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün teklifiyle merkez Çukurova ilçesindeki Kenan Evren Bulvarı'nın adının değiştirilmesine karar verildi.