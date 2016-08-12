KENAN EVREN BULVARI ADI DEVLET BAHÇELİ OLDU, ADANA BÖLÜNDÜ
ADANA'da Kenan Evren Bulvarı'nın adının Devlet Bahçeli Bulvarı olması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi kararı kesinlik kazanmadan tabelaların değişmesi, Adana siyasetinde çalkantı yarattı.
Üyeleri teklife olumsuz oy kullanan Ak Parti'nin İl Başkanı Fikret Yeni kararın oluşturulma aşamasındaki tutuma karşı çıkarken, Belediye Meclisi'nde üyeleri teklife 'evet' diyen CHP İl Başkanı Ayhan Barut, oylama kesinleşmeden tabela değiştiğini, CHP'li ilçe belediyesi sınırlarındaki bir bulvara başka bir parti genel başkanının adının verilmesinin 'şık olmadığını' söyledi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar