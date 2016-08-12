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kenan evren bulvarı adı devlet bahçeli oldu, adana bölündü

KENAN EVREN BULVARI ADI DEVLET BAHÇELİ OLDU, ADANA BÖLÜNDÜ

ADANA'da Kenan Evren Bulvarı'nın adının Devlet Bahçeli Bulvarı olması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi kararı kesinlik kazanmadan tabelaların değişmesi, Adana siyasetinde çalkantı yarattı.

Tarih : 12 Ağustos 2016, 15:38
Puan Ver : Kenan Evren Bulvarı Adı Devlet Bahçeli Oldu, Adana Bölündü(0/10)


Üyeleri teklife olumsuz oy kullanan Ak Parti'nin İl Başkanı Fikret Yeni kararın oluşturulma aşamasındaki tutuma karşı çıkarken, Belediye Meclisi'nde üyeleri teklife 'evet' diyen CHP İl Başkanı Ayhan Barut, oylama kesinleşmeden tabela değiştiğini, CHP'li ilçe belediyesi sınırlarındaki bir bulvara başka bir parti genel başkanının adının verilmesinin 'şık olmadığını' söyledi.








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