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kemoterapi ve radyoterapiden fayda sağlayamadıysanız...

KEMOTERAPİ VE RADYOTERAPİDEN FAYDA SAĞLAYAMADIYSANIZ...

Kemoterapi ve radyoterapiden fayda sağlanamayacak ileri evre ve yayılmış bazı kanser türlerinde uygulanan "Karın İçi Sıcak Kemoterapi" yöntemi, özellikle yumurtalık, kalın bağırsak ve mide kanseri hastaları için umut oldu

Tarih : 08 Nisan 2017, 11:33
Puan Ver : Kemoterapi Ve Radyoterapiden Fayda Sağlayamadıysanız...(6/10)5


Kemoterapi ve radyoterapiden fayda sağlanamayacak ileri evre ve yayılmış bazı kanser türlerinde uygulanan "Karın İçi Sıcak kemoterapi" (Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi-HİPEK) yöntemi, özellikle yumurtalık, kalın bağırsak ve mide kanseri hastalarına umut oldu.



Damardan verilen kemoterapinin yetersiz kalındığı durumda, HİPEK yöntemi, cerrahi ile karın içinden tümörler temizlendikten sonra hasta anestezi altındayken gerçekleştiriliyor.



 



kaynak:sabah








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